عرض "العالم علمين" من جديد على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

ياسر رشاد - القاهرة - على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قدم أمس الأحد، الأوبريت الغنائي الاستعراضي العالم علمين ، بعد نجاح جماهيري حققه أغسطس الماضي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الحفلات الصيفية لوزارة الثقافة.

أهداف العرض

يهدف عرض العالم علمين إلى الترويج لمدينة العلمين الجديدة وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات الكبرى للدولة المصرية، من خلال أسرة مصرية تقرر الذهاب إلى المصيف بالمدينة التي تحولت بسواعد أبنائها من حقل للألغام إلى وجهة سياحية عالمية تضم الخدمات كافة بالساحل الشمالي الغربي، وهناك يتغير انطباع الأسرة عن المدينة لتقرر البقاء بها لمدة أطول والاستمتاع بالإجازة الصيفية.

العالم علمين إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، غناء الصوليست هبة إسماعيل، مادة فيلمية محمد المأموني، منفذ موسيقى وفيديو أدهم ولي، مخرج منفذ علي عثمان.

العالم علمين أداء تمثيلي أبطال فرقة أوبرا عربي: الفنان محمد فؤاد، رنا بركات، أحمد خالد، أحمد بكري، لولوا دبور، وليال دبور، وبمشاركة فرقة أطفال أوبرا عربي.

ومن المقرر أن يستمر تقديم عرض العالم علمين للجمهور بالمجان حتى مساء غد الثلاثاء، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان، لينتقل بعدها إلى عدة محافظات خلال الفترة المقبلة.

أنشطة صيفية

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، أنشطة صيفية مكثفة من بينها عروض مهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية في كافة المحافظات ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما المتنوعة، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر تبدع، وغيرها من الفعاليات لتعزيز العدالة الثقافية.