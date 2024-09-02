أحمد غزي يبدأ تصوير مسلسل "مملكة الحرير"

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفنان أحمد غزي، تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة مسلسل مملكة الحرير.

ويشارك أحمد غزي، في البطولة الجماعية بمسلسل مملكة الحرير مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد وإخراج بيتر ميمي.

أعمال أحمد غزي

كما يستعد أحمد غزي، لبدء تصويره للجزء الثاني من فيلم الحريفة، والذي جاء تحت عنوان الريمونتادا، الذي يجمعه رفقه الفنان نور النبوي والفنان كزبرة وآخرون من الفنانين.

ولفت الفنان أحمد غزي، الأنظار خلال مشاركته في مسلسل الحشاشين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، وجاء هذا النجاح بعد تألقه في دور "شيشتاوي" في فيلم "الحريفة"، مما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الفنية.

وشارك في فيلم الحريفة، عدد كبير من الفنانين، بينهم نور خالد النبوي، كزبرة، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي وعدد آخر من الفنانين، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

تدور أحدث الحريفة، حول تُجبر الظروف (ماجد) على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.