شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي يبدأ تصوير مسلسل مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد غزي تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة مسلسل "مملكة الحرير"، وهو اسم مبدئى حتى الآن، حيث يعرض المسلسل على منصة watch it، الفترة المقبلة، ويشارك غزي في البطولة الجماعية بمسلسل مملكة الحرير مع الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.

كما يواصل أحمد غزي مسيرته الفنية الناجحة حيث يجهز لعدة مشاريع قادمة واعدة ومنها بدء تصويره للجزء الثاني من فيلم الحريفة والذي جاء تحت عنوان الريمونتادا، الذي يجمعه رفقه الفنان نور النبوي والفنان كزبرة وآخرون من الفنانين.

وكان لفت الفنان أحمد غزي الأنظار خلال مشاركته في مسلسل الحشاشين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، حيث تألق في تجسيد دوره وأثبت قدراته التمثيلية الرفيعة، وجاء هذا النجاح بعد تألقه في دور "شيشتاوي" في فيلم "الحريفة"، مما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الفنية.