“منصور يا الأخضر”.. لايف ستايلز ستوديوز تدعم المنتخب السعودي في تصفيات آسيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أغنية خاصة بالمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، بعنوان “منصور يا الأخضر”، ويقدّمها الفنان السعودي محمد المشعل، لتكون بمثابة إهداء من الشركة للمنتخب الذي يخوض منافسة شرسة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ستصدر أغنية “منصور يا الأخضر” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على موقع “يوتيوب”، ويحمل العمل توقيع المخرج متيم سراج.
أغنية “منصور يا الأخضر” من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.