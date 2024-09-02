فن ومشاهير

“منصور يا الأخضر”.. لايف ستايلز ستوديوز تدعم المنتخب السعودي في تصفيات آسيا

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أغنية خاصة بالمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، بعنوان “منصور يا الأخضر”، ويقدّمها الفنان السعودي محمد المشعل، لتكون بمثابة إهداء من الشركة للمنتخب الذي يخوض منافسة شرسة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ستصدر أغنية “منصور يا الأخضر” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على موقع “يوتيوب”، ويحمل العمل توقيع المخرج متيم سراج.

أغنية “منصور يا الأخضر” من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا