تزامنا مع مشاركته بـ"فينيسيا".. طرح الإعلان التشويقي لـ"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تزامنًا مع العرض الأول لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن برنامج أوريزونتي اكسترا بالدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي ستستمر حتى السابع من سبتمبر الجاري، تم طرح الإعلان الرسمي له.

ويُظهر الإعلان قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

يعرض الفيلم في أوريزونتي اكسترا، القسم الذي تُعرض خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وسيصل فريق العمل إلى فينيسيا مساء الاثنين، وذلك قبل بداية العروض الرسمية للفيلم والتي أعلنت عنها إدارة المهرجان، إذ سيكون عرضه العالمي الرسمي الأول يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر في تمام التاسعة مساء في قاعة SALA GIARDINO السينمائية، يسبقه في نفس اليوم ونفس القاعة ولكن في الثانية والنصف ظهرا عرض خاص للصحافة والصناع، أما العرض الثالث والأخير فسيكون يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر في تمام التاسعة صباحا في قاعة SALA GIARDINO.

العرض العالمي الأول سيكون بحضور أبطال الفيلم: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي ورشا حسني. بالإضافة إلي فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير أحمد طارق بيومي، ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندي، والموسيقار أحمد مصطفى زكي، ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، ومحمد جمال منتج منفذ وغيرهم من فريق العمل.

وكانت رحلة الفيلم استمرت لأكثر من 8 أعوام ما بين التحضير والتصوير، من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.