قبل طرحه في دور العرض.. 7 صور من كواليس فيلم "عنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد أبطال فيلم "عنب" لطرحه في دور العرض السينمائي، بداية من يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري في كافة الدول العربية، عدا مصر، والتي سيتم تحديد موعد طرحه بها خلال أيام.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن صور من كواليس العمل، والتي جمعت معظم الأبطال، بينهم: أيتن عامر ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ونور قدري والمنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور، وعدد من صناعه.

وتجسد أيتن عامر خلال أحداث العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم: محمد رضوان، لطفي لبيب، محمود حافظ، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.