"مفيش تواصل ما بينا".. هاني شاكر يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب هاني شاكر حقيقة تواصله مع شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، وشركة روتانا للموسيقى.

تحدث هاني شاكر في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، وقال إنه لم يتواصل مع شيرين منذ فترة طويلة، بعد حدوث مشكلة معها خلال توليه نقابة الموسيقيين.

وأضاف، قائلًا: "بقالي فترة طويلة مفيش تواصل بينا وبين بعض، من ساعت مشكلتها في النقابة مفيش تواصل مع شيرين".

وأكمل: "ربنا يهدي لها الحال والبال والاستقرار النفسي والفني يعود لها مرة آخرى، أتمنى تكون الفترة الجاية بداية جديدة وتنسى كل مشاكلها اللي فاتت الشخصية والعائلية والفنية وتبتدي بداية جديدة".

ووجه هاني شاكر رسالة لـ شيرين، قائلًا: "شيرين صوت جميل كلنا بنحبه ونحترمه وعايزينه في وسطينا، بس إن شاء الله يبقى عنها الاستعداد إنها تبقى عايزة تكون في وسطينا".

يذكر أن، شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا 4 أغاني من ألبومها الجديد وهم "هنحتفل" و "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" و "ما زال على البال".

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