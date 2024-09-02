بإطلالة جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار أمام البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت رانيا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من حدث ملكة اليوم".

وظهرت رانيا بإطلالة جريئة ومميزة، مرتدية فستان طويل مفتوح من الظهر، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى الحلوين"، "ملكة كل العصور"، جميلة جدا جذابة"، "جايبة الحلاوة دي كلها منين".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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