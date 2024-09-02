أحمد السبكي يكشف عن برومو فيلم "عاشق" استعدادًا لطرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "عاشق" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

ونشر السبكي البرومو وظهر خلاله عدد من أبطال الفيلم: الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، وظهرا في جو من التشويق والإثارة وسط عدد من الأحداث الغامضة، وعلق السبكي: "الإعلان التشويقي لفيلم عاشق 11 سبتمبر بجميع سينمات مصر".

فيلم "عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وكان من المقرر أن يطرح السبكي أحدث إنتاجاته السينمائية هذا العام وهو فيلم "الملحد" بشهر أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيله على الرغم من حصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية.

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