سامح حسين يكشف عن موقف جمعه بأحد المعجبين: "الحمد لله على حب الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان سامح حسين عن رسالة تركها له معجب أثناء تواجده بأحد الأماكن العامة وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر سامح نص الرسالة وتضمنت: "أنا مبسوط إني شفت حضرتك يا أستاذ سامح، أنا ملاحظ إن حضرتك قاعد في هدوء فمش هسبب لك إزعاج، حابب بس أشكر حضرتك على سنين من المحتوى الجميل اللي اتربيت عليه".

وعلق سامح: "قاعد لوحدي في مكان عام ولقيت شاب مهذب وهو ماشي سلم عليا وساب لي الورقة دي بخجل ومحبة، الحمد لله على حب الجمهور واحترامهم ليا، ببقى في قمة السعادة والامتنان".

ويعرض للفنان سامح حسين حاليًا مسرحية "عامل قلق" يوميًا في تمام العاشرة مساء على مسرح محمد عبدالوهاب على الكورنيش بمحافظة الإسكندرية على أن تنتهي العروض يوم السبت 7 سبتمبر الجاري.

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