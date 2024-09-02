نبيل الحلفاوي يكشف عن المراكز الأكثر احتياجًا بالنادي الأهلي في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعاقد النادي الأهلي مع عدد من اللاعبين بالمراكز المختلفة، وعن المراكز الأكثر احتياجًا للنادي والمطلوب دعمها قبل بدء الموسم الجديد.

ونشر الحلفاوي تعليقه عبر حسابه على "X" وعلق: "وسط الأهلي: عاشور، مروان، أكرم، الساعي، كوكا، قفشة، السولية، علام الضجة حول لاعب وسط؟، نحن أحوج لمهاجم وجناح".

وحرص الحلفاوي على تهنئة نادي بيراميدز بعد الفوز على نادي زد بنهائي "كأس مصر" وعلق: "هارد لك نادي زد، كأس خالي الدسم".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص.

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