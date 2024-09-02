"خلتني أدمع يا سمسم".. تامر حسني يرد على رسالة محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان تامر حسني على رسالة المخرج محمد سامي والتي تضمنت كلاما في حق الأول ووصفه بصاحب فضل، مشيرا إلى أنه منحه فرصة في بداياته الفنية.

وعلق تامر على منشور سامي، وكتب: "يا سامي يا حبيبي يا ابن الناس الطيبين.. شكرًا من كل قلبي على كل حرف خارج من قلبك كتبته في حقي، خلتني أدمع يا سمسم، أولًا أنا صدقت موهبتك من وأنت صغير سنًا لإنك فعلا موهوب موهبة مش عادية وتاريخ نجاحاتك يشهد بكده، كنت عارف وأنا بقدمك إني بقدم مكسب حقيقي للصناعة ومن يوم ما سجلت رقمك على تليفوني وهو مكتوب سامي ابني، عشان كان إصراري على تقديمك كان بقلب أب مش صديق من سنك، أب مصدق في ابنه وعارف إن الناس مش هيدوله فرصة يطلع عشان سنه صغير".

واستكمل: "والحمد لله برحلتك ورحلتي أثبتنا للدنيا إنها مش بالسن، لأ بالمجهود والتعب والشطارة والمذاكرة وأنت كل الصفات دي كانت فيك وأنا لوحدي اللي عارف، عشان كده صممت إن الدنيا كلها تعرف معايا حجم موهبتك الحقيقي، حتى أعمالي اللي من إخراجك ليها مكانة خاصة في قلوب الناس، مسلسل آدم، فيلم أهواك، فيلم تصبح على خير، ولسه إن شاء الله نجاحات كتير مستنيانا مع بعض، ربنا يوقفك يا حبيبي في كل شغلك اللي جاي وتكسر الدنيا وفي القمة زي عادتك".

وأنهى تامر تعليقه: "يا محمد شكرًا تاني على البوست الصادق ده شكرًا يا أصيل يا محترم، ربنا يخلينا دايمًا لبعض ضهر وسند".

وكان المخرج محمد سامي استعاد ذكريات بداياته الفنية مع الفنان تامر حسني وكونه السبب في تقديمه مسلسل "آدم" عام 2011، والذي يعد شهادة ميلاد سامي لدي الجمهور المصري والعربي.

ونشر سامي صورة تجمعه بـ تامر حسني، وعلق "ولا تنسوا الفضل بينكم. وأنا قاعد امبارح في التصوير افتكرت الرحلة والشقا والتعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي، وافتكرت صعوبة الحصول على فرصة عشان الواحد يثبت نفسه ويحقق أحلامه، فطبعًا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة وكان سبب في اللي انا فيه دلوقتي، تامر قدم لي كل الدعم والحب والإمكانيات اللي خلتني أثبت نفسي وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدراما فرصة بحجم مسلسل آدم".

واستكمل: "فاكر ان الكل كان رافض اني اخد الفرصة دي ومستكبرينها عليا إلا هو وقف في ضهري كأنه بيحارب لأخوه وبصلي مرة والظروف ضدي وكنت حاسس وأنا بحضر انهم هيجيبوا حد غيري وقالي ده مسلسلك وهتعمله وهتنجح وهتنجحنا معاك، حتى طريقته المتواضعة وهو بيقولي مسلسلك كأني عامل تسع مسلسلات قبله تحسس الواحد بنفسه وأهميته، أشهد أمام الله انك طول عمرك متواضع ومؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم عشان كده كلنا روحنا فيك، بحبك يا صاحبي وتستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم على تحقيق أحلامهم زي ما رزقني بتامر حسني".

ويواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وتجسد مي عمر شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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