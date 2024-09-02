ولد في بيروت وترك المدرسة من أجل التمثيل.. 10 معلومات عن كيانو ريفز في عيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل النجم الكندي العالمي كيانو ريفز بعيد ميلاده الـ 60 والذي يوافق اليوم 2 سبتمبر، ويعد ريفز من أشهر نجوم هوليوود وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة سواء تجاريًا أو نقديًا نجح خلالها في إثبات نفسه كأحد أهم نجوم جيله.

وشارك كيانو ريفز خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال السينمائية التي كسرت كل التوقعات وأعادته مرة أخرى للأضواء بعد عدد من المشاركات الثانوية التي لم تلق النجاح المرجو منها، وأبرزها كانت سلسلة أفلام الأكشن والإثارة "John Wick" التي حازت على إعجاب الملايين حول العالم وحققت إيرادات عالمية تخطت حاجز المليار دولار.

وإليكم 10 معلومات عن كيانو ريفز في عيد ميلاده:

1- تقاضى 3 آلاف دولار عن أول أفلامه "Youngblood" عام 1986.

2- ليس لديه أي حسابات على "السوشيال ميديا".

3- على علاقة صداقة قوية بالممثل الأمريكي خواكين فينيكس.

4- ترك المدرسة وهو في سن الـ 17 من أجل التمثيل.

5- كشف في تصريحات صحفية أن الممثل البريطاني الراحل بيتر أوتول هو الأكثر تأثيرًا عليه في مسيرته من بين نجوم هوليوود.

6- شارك الممثل العالمي أنتوني كوين بفيلم الدراما "A Walk in the Clouds" عام 1995.

7- حصل على نجمة بممشى هوليوود عام 2005.

8- ولد في بيروت عام 1964.

9- رشح لـ 42 جائزة عالمية وفاز بـ15 جائزة.

10- يشارك كيانو ريفز بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا "Constantine".