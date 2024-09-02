شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقي لفيلم "عاشق" قبل عرضه بالسينمات 11 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد السبكي، الإعلان التشويقي لفيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، والذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات في مصر 11 سبتمبر الجارى، لينافس في موسم الصيف السينمائي.

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما.

تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.