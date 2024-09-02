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رصدت عدسات المصوريين النجمة تيلدا سوينتون، والمخرج بيدرو ألمودوفار، والنجمة جوليان مور على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا وذلك لحضور العرض الأول لفيلم The Room Next Door .



تيلدا سوينتون وبيدرو ألمودوفار وجوليان مور في فينسيا من أجل The Room Next Door



تيلدا سوينتون وبيدرو ألمودوفار وجوليان مور في فينسيا من أجل The Room Next Door

ويشارك عدد كبير من النجوم العالميين بأفلامهم في تلك الدورة التى تم الاهتمام بها كثيراً، حيث كانت الدورة السابقة شهدت تراجعا للمشاركين بسبب أزمة اضراب العاملين في مجال السينما آنذاك.

ووفقاً للكثير من التقارير فإن مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، سيشهد حضور الكثير من النجوم والمشاهير، ويعد أبرزهم مشاركة النجم العالمي براد بيت والنجم العالمي جورج كلوني لمشاركة فيلمهما Wolfs في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة النجمة العالمية ليدي جاجا بفيلمها Joker: Folie à Deux.

كما تضم الدورة مشاركة النجمة العالمية تيلدا سوينتون وجوليان مور بفيلمهما The Room Next Door، وهو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ومشاركة النجم العالمي دانييل كريج بفيلمه Queer، ومشاركة النجمة الع