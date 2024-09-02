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حرص المخرج Neo Sora علي دعم غزة بارتداءه الكوفية الفلسطينية ، خلال العرض الأولي للفيلم الياباني Happyend، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي



المخرج Neo Sora يدعم غزة ويرتدي الكوفية الفلسطينية في مهرجان فينسيا



المخرج Neo Sora يدعم غزة ويرتدي الكوفية الفلسطينية في مهرجان فينسيا

ويشارك عدد كبير من النجوم العالميين بأفلامهم في تلك الدورة التى تم الاهتمام بها كثيراً، حيث كانت الدورة السابقة شهدت تراجعا للمشاركين بسبب أزمة اضراب العاملين في مجال السينما آنذاك.

ووفقاً للكثير من التقارير فإن مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، سيشهد حضور الكثير من النجوم والمشاهير، ويعد أبرزهم مشاركة النجم العالمي براد بيت والنجم العالمي جورج كلوني لمشاركة فيلمهما Wolfs في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة النجمة العالمية ليدي جاجا بفيلمها Joker: Folie à Deux.

كما تضم الدورة مشاركة النجمة العالمية تيلدا سوينتون وجوليان مور بفيلمهما The Room Next Door، وهو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ومشاركة النجم العالمي دانييل كريج بفيلمه Queer، ومشاركة النجمة العالمية أنجلينا جولي في "ماريا"، والنجمة العالمية نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس.