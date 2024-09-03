وزير الثقافة يلتقي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ياسر رشاد - القاهرة -

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي ضمت كلًا من: المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، المنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للدورة التاسعة، والتي تقام في الفترة من 15 : 20 نوفمبر 2024، بمدينة شرم الشيخ .

وخلال اللقاء استعرضت إدارة المهرجان خطة وتفاصيل المهرجان، والتجهيزات الفنية والإدارية لدورته التاسعة.

وأكد وزير الثقافة، على رعاية الوزارة للدورة التاسعة من المهرجان، مشيرًا أن المهرجان يدعم الشباب ويحقق طموحاتهم الفنية، ويُحدث تواصلًا ثقافيًا بين الأجيال، بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، وأضاف أن استمرارية انعقاد المهرجان في سيناء يؤكد على التوجه نحو تحقيق العدالة الثقافية.

كما وجهت إدارة المهرجان، الدعوة، لوزير الثقافة، لافتتاح الدورة التاسعة، والتي تنطلق يوم 15 نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.



ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تُقام دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان "سيدة المسرح العربي"، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والمهرجان يُقام برعاية، وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

تخريج دفعة جديدة من "صنايعية مصر" بقصر الأمير طاز

من ناحية أخرى ، يشهد مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، حفل تخرج الدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" وذلك في تمام الساعة السابعة يوم الخميس الموافق ٥ سبتمبر.

تهدف المبادرة إلى الحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية من خلال تطويرها وتسويقها، وتعليمها إلى الأجيال الجديدة، ليصبحوا قادرين على اتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة عالية، مُستلهمين روح التراث في أعمال تلائم العصر، ومن شأنها أن تُمكنهم من إقامة مشروعات خاصة في مجال الحرف التراثية؛ لتحسين دخولهم، وتنمية الاقتصاد الوطني، وكذا تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من تلك المنتجات.

كانت وزارة الثقافة قد تبنت تلك المبادرة، انطلاقًا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، والتي تستهدف تدريب الشباب من سن 18 حتى 45 عاما على الحرف التراثية للتدريب المهني والحرفي، وتتضمن حماية التراث وإعادة إحيائه.. ويقوم بالإشراف على المبادرة قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي بدأ الإعلان عن المبادرة وتنفيذ فعالياتها في منتصف عام 2019، حيث تم تدريب الشباب على (أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية )، لمد تصل إلى ثمانية أشهر، على يد نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز، وذلك بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار، فضلًا عن تدريب كوادر جديدة من الشباب.

شهدت الدفعة الرابعة من المبادرة إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي؛ "فانوس رمضان، الزجاج المنفوخ، الأويما، الجريد، التلي" بالإضافة إلى حرف "الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة"، مع مد فترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، الأقصر. وبلغ عدد الشباب، الذين تم قبولهم في الدفعة الثانية، والتي بدأ تدريبها في أكتوبر 2020، نحو 75 شابًا وفتاة، كما بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثالثة، التي بدأت في أكتوبر 2021، نحو 80 متدربًا الذين تلقوا تدريبا طوال فترة الدراسة على أساسيات التصميم والزخرفة وكذا عناصر التصميم الإبداعي وفنون الخط العربي.