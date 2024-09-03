عباس أبو الحسن يتجاهل التصالح مع أسر حادث الدهس .. نجل ضحية يؤكد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نجل السيدة "منال صالح"، إحدى السيدتين المصابتين في حالة الدهس التي ارتكبها الفنان عباس أبوالحسن، حقيقة تواصله معهم من أجل الصلح.

وأكد أنه حتى الأن لم يتواصل معهم ولا من ينوب عنه، مؤكدأ أنه منذ خروجه بكفالة من النيابة، لم يسعى لعقد صلح، ولم يقوم بالإتصال بهم كما تردد على بعض المواقع.

لن نتصالح ولن نتقاضي أموالًا نظير إصابة والدتي

وشدد نجل المصابة، في تصريحات صحفية على أنهم غير مستعدين للصلح، ولن يتقاضوا أموالًا نظير إصابة والدته، مشيراً إلى أنهم من عائلة ميسورة ولا يريدون سوى أن يأخذ القانون مجراه.

عباس أبو الحسن

وأضاف، أن الضحية الأخرى توفيت وتيتم أبنائها الصغار، وأصبحوا دون أم بسبب القيادة السريعة، التي كان يقود بها الفنان سيارته، ونحن ليسوا الطرف الوحيد في القضية.



عادت قضية دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين لتصدر التريند من جديد، وذلك بعد أنباء عن احتمال التصالح بين الأطراف.

آخر تطورات قضية دهس عباس أبو الحسن لسيدتين

تعهد الفنان بتكفل علاج السيدة المصابة ودفع الدية لأسرة المتوفاة، وذلك قبل وقوفه أمام محكمة جنح الشيخ زايد في 23 سبتمبر المقبل، وبذلك يقترب التصالح بين الأطراف.

عباس أبو الحسن

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في تهمة القتل الخطأ والإصابة، وذلك بعدما أودى حادث التصادم بحياة سيدة تبلغ من العمر 36 عاما، أم لثلاثة أطفال، والتي لقت مصرعها أثناء عبورها الطريق في طريقها إلى العمل.

وكانت أمرت النيابة بإخلاء سبيل أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه.