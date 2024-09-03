تعرف على فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المسرح التجريبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة الدكتور علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الحالي، على مسارح القاهرة، تقديم جلستين فكريتين، و4 ورش فنية، و9 عروض مسرحية.



ففي تمام الساعة العاشرة صباحا، يقام بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن جلسات المحور الفكري للمهرجان جلسة بعنوان"الأداء اللغوي للنص المسرحي وخلخلة المركزيات"، ويشارك فيها د. أحمد ضياء من (العراق)، د. أحمد مجدي من (مصر)، أمينة الدشراوي من (تونس)، د. أمير هشام الحداد من (العراق)، وتدير الجلسة د. رانيا فتح الله.

وفي تمام الساعة 12.30 ظهرا، تقام جلسة "تجارب حرة في الجسد المنفلت من المركزية"، ويشارك فيها، د. تحرير الأسدي من (العراق)، د. نشأت مبارك صليوا من (العراق)، نوران مهدي من (مصر)، د. أميرة الوكيل من (مصر)، ويدير الجلسة د. هشام زين الدين.

وفي تمام العاشرة صباحا، تنطلق ورشة "إلى الممثل.. ورشة تعريفية بطريقة ميخائيل تشيخوف الممثل والمخرج/ مع الممثل" ويقدمها الفنان عجاج سليم من (سوريا)، وفي التوقيت ذاته تنطلق ورشة "السينوغرافيا واقعا وخيال" وتقدمها الفنانة شادية زيتون من (لبنان)، كما تقدم الفنانة أولجا بوزيلي من (اليونان) ورشة مسرح الابتكار الجماعي، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، تستمر فعاليات ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور من (مصر).

وفي تمام الساعة السادسة مساء، يُقدم على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "ابرة" من الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة يشهد مسرح الفلكي عرض "medea treno" من إسبانيا، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض"autorretrato" من الإكوادور على مسرح الغد، كما يشهد مسرح السلام عرض "شجرة اللبان موشكا) من (سلطنة عمان).

وفي تمام الثامنة مساء يُقدم عرض "ضوء" من السعودية على مسرح ميامي، وعلى مسرح العرائس يُقدم عرض "حكاية درندش" من (العراق)، وفي تمام التاسعة مساءً يشهد مسرح السامر عرض "زغرودة" من الإمارات، وعلى خشبة المسرح القومي يُقدم عرض "celebraters" من (اليونان)، وفي التوقيت ذاته يُقدم عرض "الألياتروس" من (تونس).