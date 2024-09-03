فادية عبد الغني تكشف أسباب رفضها العمل مع أحمد زكي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة فادية عبد الغني، أن شائعة إصابتها بالعمي غير حقيقة، وأزعجت أشخاص كثيرون من زملاؤها في الوسط الفني أبرزهم الفنان كمال أبو رية الذي أتصل بها هاتفياً واطمئن عليها.



وتابعت فادية عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية: "الشائعة دي أثرت على أهلي وأخواتي وفي ناس عندها هواية أذى الناس ولما بسمع الكلام ده مش بتخض لأني أنا كويسة لكن الكلام ده بيزعل أهل الفنان وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده".

فادية عبد الغني: القبلات في السينما أحياناً تكون خدعة وغير حقيقية



وتحدثت فادية عبد الغني، عن رفضها لدور زوجة الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير" لأن لديها محظورات في السينما، وكان هناك مشهد به "مايوه"، وكان صعب عليها أن تقدمه وتحدثت مع صناع العمل ولكن المشهد لم يتم حذفه من السيناريو بسبب أهميته، وأعتذرت عنه.



وأختتمت فادية عبد الغني، حديثها قائلة: "الفنانة لبلبة قدمت الدور بشكل جيد فهي فنانة موهوبة وجيدة وأنا مع مصطلح السينما النظيفة وأنا مع القبلات في السينما إذا كانت تخدم الدور، ومن الممكن أن تكون القبلات خدعة وليست حقيقية".