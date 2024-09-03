محمد الشرنوبي يشعل أزمته مع سارة الطباخ من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان محمد الشرنوبي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحديث عن النزاع القضائي الساخن مع المنتجة سارة الطباخ، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "انستجرام"، للحديث عن التشابه بينه وبين الصراع الدائر بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.

أعاني من أزمتي مع سارة الطباخ 5 سنوات

وقال الفنان محمد الشرنوبي، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد إن العقد معاها انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج".

وأضاف: "المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي إن الأغاني بتفضل موجودة على منصات الموسيقى، ولكن في ثغرة في موقع يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، لأن الثغرة دي معمولة عشان تحمي حقوق الناس".

وتابع محمد الشرنوبي: "الثغرة دي استغلتها سارة الطباخ أول مرة في أغنية اسمها قلبي ارتاح نزلتها واتحذفت ورجعت تاني على يوتيوب لما أنا كسبت القضية، تكررت مرة تانية في أغنية إيه اللذاذة دي، وأغنية إنتي الحياة، وكل الأغاني اتحذفت ورجعت تاني، وأخر حاجة حصلت في أغنية استغنينا واتشالت مع على يوتيوب".

وأوضح أن الشركة لديها شؤون قانونية ومستشارين، راجعوا جميع الأحكام الصادرة والتى تؤكد انتهاء تعاقدى السابق، وبناء على ذلك تم عمل مجموعة من الاغنيات وتم طرحها على جميع المنصات، ولكن يوجد فقط ثغرة فى قانون اليوتيوب وهى ال"سترايك" وهذه الثغرة من شأنها حماية حقوق الفنانين وليس انتهاك حقوق الاخرين، ولكن هناك من يستغلها لصالحه لتعطيل استمرار الأغاني على اليوتيوب دون وجه حق ويقوم بحذف الأغاني وهذا الغلق يستمر لحين صدور حكم نهائي و بعد أن اثبت ل اليوتيوب حصولى على أحكام نهائية لصالحي تعود الأغاني مرة أخرى، و هذا تكرر في الاغاني: قلبي ارتاح، ايه اللذاذه دي ، انتي الحياه وغيرهم.

وفى النهاية أكد الشرنوبى انه مستمر في طريقه، وأنه سيطرح أغنية جديدة الأربعاء القادم، وأشار بأن هناك العديد من المفاجآت سيطرحها الفترة المقبلة.