التفاصيل الكاملة لحفل فرقة "الكيان" في الساقية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل موسيقى لعازف الكمان "عزمي" مع فرقته "الكيان"، وذلك يوم الجمعة 6 سبتمبر، بقاعة النهر فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الاغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

من هو عزمي؟

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي الموسيقي، في البداية قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.

ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزي.

شروط دخول الحفلات في الساقية:

دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر