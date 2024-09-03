قصة ترك محمود حافظ لزوجته يوم زفافهما

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم محمود حافظ التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته عن ترك زوجته خلال يوم زفافهما.

وأكد الفنان محمود حافظ، أنه قال لزوجته أنها سيتركها في يوم زفافهما بسبب تصويره لفيلم «الممر»، قائلًا: تقبلت عملي وكان ردها كالتالي: «أتكل على الله وشوف شغلك».

وأضاف: ذهبت للوكيشن التصوير وكانت زوجتي ترافقني خلال وقت التصوير.

وكشف الفنان محمود حافظ حقيقة تصريحه بأن الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان"، موضحا أن حديثه كان خلال لقاء صحفي وقت عرض مسلسل "جعفر العمدة"، لذلك قال إن مسلسله حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً لذلك يستحق هذا اللقب.

أكد الفنان محمود حافظ، أنه لم يتخوف من المشاركة في دوره بمسلسل «عمر أفندي»، الذي يعرض حالياَ، موضحًا أن السيناريو أعجبه للغاية

أحمد حاتم نجم محترم وناجح

وأضاف الفنان محمود حافظ، خلال تصريحات تليفزيونية :«المخرج عبدالرحمن أبوغزالة، كلمني في الدور وعجبني تركيبته وهو مخرج شاطر وناجح، وشخصية أباظة موجودة في الحياة وبها الخير والشر وأحمد حاتم نجم محترم وبحبه على المستوى الشخصي والفني».

مصور أحبطني فى بداية حياتي

وأشار الفنان محمود حافظ، إلى أن هناك مصور أحبطه في بدايته لذلك كان بعيدا عن اللقاءات التلفزيونية في بداية حياته، موضحًا أن البعض ينتقده بسبب صوته العالي في أعماله.

واختتم الفنان محمود حافظ حديثه قائلًا: «السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي ما حصل مع النجم محمد فؤاد ناس كتير جات عليه في بداية المشكلة وبعدها ناس أتعاطفت معاه علشان شافت الحقيقة من الطرفين».

ونجح مسلسل “عمر أفندي” فى خطف أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ عرض حلقاته الأولى.

وقرر صناع عمل مسلسل عمر أفندي بأن يكون هناك جزء ثانٍ للعمل.

وبدأت تحضيرات الجزء الثاني للعمل حاليًا.

قصة مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية "عمر" التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

أسرة مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم كل من: آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.