فادية عبد الغني: اتعملي عزا وأنا عايشة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة فادية عبد الغني، أنها شاهدت فيديو لعزائها وهي على قيد الحياة منتشر عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ساخرة "في زميلات ربنا يكرمهم راحو العزا وكان مصروف عليه".

وتابعت فادية عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية: "لقيت الناس عاملي "صوان" عزاء وفي ناس كتير من زميلاتي راحو العزاء بتاعي وأنا لسه عايشة وعلى قيد الحياة، معرفش الناس دي عملت كده ليه".

وكشفت فادية عبد الغني، حقيقة تصريحها المثير للجدل بأنها تعرضت للسحر "في عمل معمولي على ضهر قرموط علشان اقعد في بيتي لمدة 5 سنين"، معقبة :"كنت بهزر وده كان أفيه مش حاجه حقيقية".

وأختتمت فادية عبد الغني، حديثها قائلة، : "أن زوجها أنتج لها فيلم واحد فقط لاغير ولكنه لم يضيف لها، لأنها كانت نجمة كبيرة وقتها وكانت تقدم أكثر من 5 أعمال في السنة، مؤكدة أن زوجها لم يساعدها وينتج لها أعمال كثيرة مثلما يفعل بعض المنتجون مع أزوجاتهم".