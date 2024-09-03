انهاء أزمة جمال سليمان مع شركة تكييفات بالشيخ زايد .. استرد 13 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان جمال سليمان التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إنهاء النزاع مع شركة تكييفات شهيرة بعد تحريره محضر ضد مسؤولي الصيانة، واسترداده 13 ألف جنيه.

وحرر الفنان جمال سليمان محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد يتضرر فيه من سوء صيانة الشركة واتهمهم بالنصب عليه.

النيابة استدعت مسؤول الصيانة بالشركة واعتذر للفنان الكبير على العطل وتعهد بإصلاحه ورد قيمة الصيانة ليتنازل الممثل السوري عن المحضر وتخلي النيابة سبيل مسؤول الصيانة.

وكان غاب الفنان جمال سليمان عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، بعدما حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "عملة نادرة" الذي قدم بطولته مع الفنانة المصرية نيللي كريم وعدد من النجوم المصريين في رمضان 2023.

وجدد سليمان تعاونه للمرة الثانية مع مدحت العدل مؤلف "عملة نادرة" بعد مسلسل "قصة حب"، إذ يرى أن "مؤلفات مدحت العدل تحمل رسائل هامة، وأنا أحب هذه النوعية من الدراما، لذلك أحترم قلمه بشدة".



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.