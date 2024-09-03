طرح الإعلان الرسمي لفيلم "عنب" استعدادا لعرضه بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن الإعلان الرسمي ترويجا واستعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي 19 سبتمبر الجاري.

وظهر بالإعلان عدد من نجوم الفيلم، وهم: الفنانة أيتن عامر، الفنانة نور قدري، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان محمود الليثي وسط العديد من الأحداث الكوميدية.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم: محمد رضوان، لطفي لبيب، محمود حافظ، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.



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