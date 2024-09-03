50 صورة.. نجمات الفن تودعن صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت نجمات الفن على مشاركة جمهورهن ومتابعي حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورهن في أخر أيام إجازتهن الصيفية، وبعيداً عن أضواء أعمالهن، قمن باستغلال العطلة للتفاعل مع الجمهور، وللاستمتاع بأجمل اللحظات أمام البحر.

ونستعرض في السطور التالية صور النجمات اللائي ودعن صيف 2024..

بشرى

ودعت الفنانة بشرى فصل الصيف على طريقتها وخضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الوداع يا صيف".

هالة صدقي

ودعت الفنانة هالة صدقي موسم الصيف، بنشر أغنية "على بالي" للمطربة عايدة الأيوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث صور لها، نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي تستمتع بإجازتها على البحر وقت الغروب، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس البحر.

مايا دياب

استمتعت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعطلتها الصيفية في بلدة روكيوبرون الفرنسية، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت مرتدية إطلالة صيفية لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريهام أيمن

قضت الفنانة ريهام أيمن عطلتها الصيفية برفقة زوجها الفنان شريف رمزي وأبنائهم وذلك بأحد الأماكن الساحلية، ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

أسماء جلال

استمتعت الفنانة أسماء جلال، بعطلتها الصيفية وذلك خلال تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي، وظهرت خلال بعض الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وهي تستجم على أحد الشواطئ.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها، أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت مرتدية "كاش مايوه" وبدون مكياج.

نجمات أخريات

كما شاركت نجمات أخريات الجمهور بصورهن، وبينهن: إيمان العاصي، سارة سلامة، جنات، إنجي علاء، درة، ملك قورة، ميرهان حسين، هنا الزاهد، هند صبري، نسرين طافش.

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