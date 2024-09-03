ريمون مقار ينشر برومو مسلسل "برغم القانون" استعدادًا لعرضه على "On"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج ريمون مقار عن الإعلان الرسمي لمسلسل "برغم القانون" أولى بطولات الفنانة إيمان العاصي المطلقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" استعدادًا لعرضه خلال شهر سبتمبر الجاري على قناة "On".

وظهرت الفنانة إيمان العاصي بالإعلان وهي تدخل في عدد من الصراعات وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما، وهم: هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، محمد محمود عبدالعزيز.

تجسد إيمان العاصي شخصية "محامية" بأحداث المسلسل تدافع عن الزوجات، حيث يناقش المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة مشاكل السيدات المتزوجات وبالأخص قضية الخيانة، وتعيش إيمان العاصي في أحد الأحياء الشعبية، ويلجأ إليها عدد من جيرانها للدفاع عنهم، وتقف بجوارهم حتى يحصلوا على حقوقهم، وتتعرض لموقف مع زوجها تقلب حياتها رأسًا على عقب، المسلسل تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبدالسلام.

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