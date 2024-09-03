هل فقدت بصرها؟.. فادية عبد الغني تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة فادية عبد الغني، حقيقة ما أثير حول إصابتها بـ "العمى" الفترة الماضية.

وتحدثت "فادية عبد الغني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على فضائية "صدى البلد"، إن إصابتها بالعمى شائعة مثل شائعات كثيرة انتشرت الفترة الماضية عنها، مضيفة: "في ناس عندها هوية أذية الناس ونفسية الغير".

وأضافت: "في كذا شائعة اتقالت عني من ضمنها شائعة إصابتها بالعمى، واللي بيتخض من الشائعة دايمًا بيكون أخواتي وقرايبي وصحابي"، موجه رسالة لمن ينشر شائعات عنها غير حقيقية: "لية بتعمل كده وتقرف وتقلق الناس؟!.. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المؤذية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فادية عبدالغني مسلسل"جري الوحوش" بطولة: نضال الشافعي، صلاح عبدالله، فادية عبد الغني، محمود حجازي، سميرة صدقي، تأليف أحمد صبحي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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