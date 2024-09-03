فادية عبدالغني تكشف كواليس لقائها مع الشعراوي بدون حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة فادية عبدالغني عن لقائها بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وتلقيها هدية منه "المصحف الشريف" أثناء مرض والدتها.

وقالت فادية، إن وقت تلقيها الهدية من الشعراوي كانت حالتها النفسية سيئة للغاية ولجأت إليه وزارته في منزله من أجل استشارته، متابعة: "أهداني مصحف عشان أضعه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه قرأ عليها القرآن الكريم كله وقالي تشرب منها وده حصل، وفي نفس اليوم نزلت رحمة ربنا عليها".

وتابعت فادية عبدالغني في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على فضائية "صدى البلد" أن أثناء زيارتها للشعراوي كنت تضع (إيشارب- غطاء رأس) لأنها ليست محجبة وكانت في موقف محرج للغاية، مضيفة: "رد عليا وقالي انتي حاطة "إيشارب" ليه وأنتي أصلا مش محجبة، قلت له (احتراماً ليك).. قالي (تحترميني أنا ومش عاملة حساب لربنا)".

وتابعت: "وسألته عن التمثيل والعمل الفني، قالي رأيه وقتها، إن الفن عامل زي السكينة ليها سلاح ذو حدين وكذا استعمال ممكن اقتل بيها بني آدم أو أقطع بيها لحمه للغلابة أو استخدمها لشيء مفيدة، وقالي أنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجه فجة في الفن، طمني ولم يعرض عليا ارتداء الحجاب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فادية عبدالغني كان مسلسل "جري الوحوش" بطولة: نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمود حجازي، سميرة صدقي، تأليف أحمد صبحي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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