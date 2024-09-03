شاركت العندليب أغنية بلاش عتاب.. وفاة سميرة ميشيل أستاذة آلة الهارب بمعهد الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفيت، منذ قليل، الدكتورة سميرة ميشيل أستاذة آلة الهارب بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، وابنة المايسترو ميشيل يوسف.

وأعلن الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو نقابة الموسيقيين، وفاة سميرة ميشيل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى الأمجاد السماوية الأستاذة الدكتورة سميرة ميشيل أستاذة آلة الهارب بالمعهد العالي للموسيقى الكونسيرفتوار".

وأضاف: "ندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لكل محبيها وللأسرة الصبر والسلوان".

وكانت العازفة سمرة ميشيل شاركت الفنان الكبير عبد الحليم حافظ في أغنية بلاش عتاب في فيلم معبودة الجماهير، وقدمت العديد من الألحان لنجوم الغناء.

وحصلت سميرة ميشيل في عام 2022، على تكريم من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم آنذاك، وذلك خلال حفله السنوي الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير.

اقرأ أيضا..

فادية عبدالغني تكشف كواليس لقائها مع الشعراوي بدون حجاب

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "عنب" استعدادا لعرضه بـ"السينمات"