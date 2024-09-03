هيفاء وهبي جريئة وهدى الإتربي في لندن .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي علي

خطفت الإعلامية إنجي علي، الأنظار إليها، بعد إطلالتها الجريئة وفيديو ظهورها مع الفنان خالد سليم أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

داليا البحيري

احتفلت الفنانة داليا البحيري، بعيد ميلاد المنتج محمد فوزي، وعلقت عبر حسابها على موقع "انستجرام": " وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أرقى منتج فنان عرفته الصناعة.. محمد فوزي المنتج المحترم الخلوق".

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 44 الذي وافق يوم 27 أغسطس الماضي.

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، رحلة 24 ساعة قضتها في لندن.

هيفاء وهبي

نشرت المطربة هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، من داخل حمام السباحة، في الساحل الشمالي.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع انستجرام مع كلبها.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعيها على حسابها بموقع "انستجرام" صورة سيلفي لها أمام المرأة، وظهرت مرتدية "بندنا" أعلى الرأس.

أروى جودة

خطفت الفنانة أروى جودة أنظار متابعيها ومحبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر لها أحدث صورة لها على حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بمظهر طبيعي وبسيط، أثار إعجاب عدد كبير من جمهورها.

عبدالله دياب

كشف عبدالله نجل النجم عمرو دياب عن تواجده في مصر رفقة شقيقته كنزي وعدد من الأصدقاء وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث نشر عبدالله عددا من الصور التي التقطها بعدد من الأماكن التي قام بزيارتها، مع شقيقته كنزي.