عمرو وهبة ينشر فيديو كوميدي ويعلق: "مش هتصدقوا مين عدى عليا الفجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عمرو وهبة متابعيه، فيديو كوميدي لشخص يرتدي قناع مطرب الراب "تووليت" يقتحم منزله بغرض السرقة.

ونشر عمرو الفيديو، على حسابه بـ "انستجرام"، وكتب: "مش هتصدقوا مين عدى عليا فى البيت الساعه ٤ الفجر".

نال الفيديو إعجاب نجوم الفن أبرزهم الفنانة هند عبد الحليم، وليلى زاهر، والمطرب محمد عطية.

وشارك عمرو وهبةـ، في بطولة مسلسل ساحل ومسحول، الذي ضم كلًا من عمرو عبدالجليل، آية سماحة، هشام جمال، عبد الرحمن محمد وغيرهم، والذي عرض مؤخرًا على موقع "يوتيوب".

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