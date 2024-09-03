أمير كرارة يغادر دراما رمضان بعد تواجده لخمسة مواسم متتالية

الفنان أمير كرارة اعتذر رسمياً عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل بعد عرض إحدى الشركات المنتجة عليه سيناريو مسلسل جديد ليقدّمه في السباق الرمضاني المقبل.

وبرّر كرارة اعتذاره للشركة المنتجة بأنه يستعد حالياً لتصوير أول مشاهده في فيلم "الشاطر"، ويركز في هذه الفترة على السينما حيث ينتظر تصوير عمل سينمائي آخر بعد انتهائه من تصوير "الشاطر"، إضافة إلى البدء بتصوير مسلسل "أعراض انسحاب" المقرر عرضه على إحدى المنصّات الرقمية.

و قبل أشهر كرارة قرر الابتعاد عن شاشة رمضان المقبل، بعد ظهوره عليها لخمسة مواسم متتالية، قدّم خلالها العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت البداية مع مسلسل "الاختيار" عام 2020، والذي جسّد فيه شخصية "الشهيد أحمد المنسي"، وفي عام 2021 قدّم مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، وفي عام 2022 قدّم مسلسل "العائدون"، وفي عام 2023 شارك في مسلسل "سوق الكانتو"، ليختتم السنوات الخمس بمسلسل "بيت الرفاعي" الذي قدّمه في رمضان 2024.

و أمير كرارة قرّر الابتعاد عن شاشة رمضان 2025، لأنه يريد تقديم عدد من الأفلام السينمائية، وقد بدأ بالفعل التحضير لفيلم جديد مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف إيهاب بليبل.

قد يهمك أيضــــاً:

هنيدي وأمير كرارة يبدآن التحضير لأعمالهما السينمائية

أمير كرارة يغيب عن المشاركة في سباق رمضان 2025