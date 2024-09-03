شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول منع الزيارة عنه

في رده الأول على تصريحات الفنانة نجوى فؤاد حول منع أسرة الزعيم عادل إمام الزيارة عنه، نفى المنتج عصام إمام شقيق الزعيم كل ما تردد عن منع الزيارة عن شقيقه، قائلاً: "لا أساس لها من الصحة، فهو بصحة جيدة ويقضي وقته في المنزل".

وأضاف إن ما قالته نجوى فؤاد لا أساس له من الصحة، ولم نمعها من زيارة الزعيم عادل إمام.

وكانت نجوى فؤاد قالت في تصريحات لها عبر استضافتها في برنامج "تابوو" مع نزار الفارس، أنها حاولت الاطمئنان على الزعيم عادل إمام مرات عديدة، ولكنهم كانوا يبلغونها أن الزيارة ممنوعة عنه.

يُذكر أنها ليست المرة الولى التي يثار فيها الحديث عن صحة الزعيم عادل إمام حيث حرص عدد من الفنانين خلال افترة الماضية على التأكيد على أن عادل إمام بصحة جيدة، وذلك بعد تداول شائعات عن تدهور صحته، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده، والذي حرص عدد كبير من النجوم على تهنئته.

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