شيرين عبد الوهاب تستعيد ذكرياتها مع رامي صبري بعد دعمه لها

حرص الفنان رامي صبري على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها التي تمر بها مع شركة روتانا للصوتيات، والتي تسببت في حذف 5 أغان لها من منصة يوتيوب؛ بسبب العقد المبرم بينها وبين روتانا منذ عام 2019.

ونشر رامي صبري كلمات أغنية "عسل حياتي" التي أصدرتها شيرين عبد الوهاب قبل يومين، إلا أنه تم حذفها، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، واكتفى بتعليق مقتضب كتب فيه "حبيبتي" بالإضافة إلى رمز القلب التعبيري، كنوع من الدعم إلى الفنانة المصرية.

وتفاعلت شيرين عبد الوهاب مع محاولة رامي صبري دعمها خاصة مع حذف كافة الأغاني التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التعبير عن قوة العلاقة التي تجمع بينها وبينه ووجود العديد من الذكريات لهما سوياّ منذ دراسته في معهد الموسيقى العربية.

وأعادت شيرين عبد الوهاب نشر تدوينة رامي صبري، وكتبت عليها: "أنت اللي ‏حبيبي وأخويا من أيام لما كنت بتشيلني، وتحطني على الديسك عشان أغني لك في المعهد (معهد الموسيقى العربية)".‏

وجاء ذلك بعد أن قررت شركة روتانا مواصلة تتبع الأغاني التي تصدرها شيرين عبد الوهاب، وحذف أغنيتها الخامسة التي صدرت بعنوان "عسل حياتي" من منصة إكس وذلك موقع يويتوب عقب ساعات قليلة من طرحها.

وقدمت روتانا شكاوى إلى إدارة موقع يوتيوب من أجل حذف الأغاني لانتهاكه حقوق النشر والتعاون مع شركة إنتاج أخرى على خلاف العقد المبرم بينهما، والذي تتمسك به الشركة، وأنه ما زال سارياً على عكس حديث شيرين عبد الوهاب.

ولم تتخذ شيرين عبد الوهاب رد فعل حتى الآن، خاصة مع حذف الأغنية الخامسة لها في أقل من أسبوعين، إلا أنها بدأت في محاولة تخطي الحذف خاصة بعد أن فوجئ الجمهور باختفاء حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أقل من شهر واحد على إنشائه دون سبب معروف.

وطلبت شيرين عبد الوهاب في الأيام الماضية من متابعيها عدم التعامل مع أي محتوى ينشر عبر حساباتها القديمة أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها لم تعد تحت سيطرتها خاصة أن هناك نزاعاً قضائياً حولها مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج.

وفي الوقت ذاته، دعت شيرين عبد الوهاب الجمهور إلى عدم تصديق ما ينشر على هذه الحسابات، وأنها تملك في الوقت الحالي حسابات جديدة، عبر كافة المنصات.

وأطلقت شيرين عبد الوهاب قناة جديدة عبر تطبيق تليجرام أمس، من أجل تجاوز حذف الأغاني على المنصات الأخرى، ونشرها عليها بطريقة أكثر حرية.

واستطاعت شيرين عبد الوهاب استعادة حسابها الرسمي عبر تطبيق تيك توك، وذلك من أجل مواصلة الترويج لأعمالها في الفترة المقبلة، بجانب حسابها الرسمي على إنستغرام الذي قرر معجب تقديمه لها بأكثر من مليون متابع.

وتجاهلت شيرين عبد الوهاب حذف الأغنية في البداية من منصة يوتيوب، والتي تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وأعادت نشرها عبر حسابها الشخصي على منصة إكس واعتبرت أنها إهداء لكافة متابعيها ومعجبيها، وذلك بعد أن كتبت عليها: "دي إهداء مني لكل الفانز واحد واحد وواحدة واحدة، ماقدرش أعيش من غيركم يا أحلى حاجة وأحلى سند في حياتي، جديدي بحر العسل، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وتريات المايسترو سعيد كمال، وجيتار أحمد حسين".

يذكر أن أزمة شيرين وروتانا ممتدة منذ 4 سنوات، حيث لم تسلم شيرين عبد الوهاب الألبومات المتفق عليها والفيديو كليبات، وفق تصريحات ممثلي روتانا، إلا أن الفنانة المصرية أصرت أن العقد غير موجود خاصة أنها سددت قيمة الشرط الجزائي، من قبل والتي وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

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