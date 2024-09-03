شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر وير بعد حصده جائزة الأسد الذهبى: الرحلة العملية فردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج الأسترالي بيتر وير إلى الصحفيين في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، بعد حصوله على جائزة الإنجاز مدى الحياة، وصرح وير قائلا: "ابدأ يومى بمحاولة الابتعاد عن الكاميرات، وألتقط قلمًا وورقة، وابدأ في ترتيب يومى مثل سأتدرب في صالة الألعاب الرياضية، سأتدرب هنا، ليست العضلات الجسدية، بل العضلات العقلية، خاصة أننا قادرون على القيام بأشياء غير عادية هنا"، مشيرًا إلى رأسه.

وتابع وير قائلا: "افصل التيار الكهربائي، واذهب إلى مكان هادئ في الريف، واعمل على متن سفينة تجارية".

على الرغم من نصيحته الجاهزة، قال وير إنه لا يريد أن يرشد المخرجين الطموحين، حيث أكد قائلا: "يجب أن يكشتف كل منكم طريقه بمفرده، الرحلة العملية فردية، وعليك أن تسافر بمفردك".

لتكريم وير، عرض مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فيلمه الملحمي البحري " Master and Commander: The Far Side of the World "الذى طرح في عام 2003، وقام ببولته النجم العالمى راسل كرو.