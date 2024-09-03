كارول سماحة تعود بـ"مُختلفة" وتُلحّن للمرة الأولى

طرحت المُطربة اللبنانية كارول سماحة، البوستر الرسمي لأحدث ألبوماتها الغنائية "مُختلفة".وكشفت كارول، عن أسماء أغاني الألبوم، عبر حسابها على "انستغرام"، حيث يضم 14 أغنية هي: "غنوا لحبيبي، ونفس، وحالة تخدير، وكتير بخاف، وأجمل سنين، ومختلفة، وحبيبي سلام، وخبيني بشنطة، وبقيت أسد، وبتعقد، وطب بعدين، ووقت الحب، واضحك يا قلبي، وبوسة".

ويُعتبر هذا الألبوم هو الأحدث لها بعد غياب عن سوق الألبومات الكاملة، والتي كان آخرها "ذكرياتي" الذي نُشر عام 2016، وضم 13 أغنية متنوعة اللهجات والألحان، منها أغنية سهرانين، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

تخوض كارول في هذا الألبوم، تجربة "التلحين" للمرة الأولى، حيث كتبت ولحنت 6 أغنيات، كما تتعاون في الأغنيات الأخرى مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموسيقيين المصريين واللبنانيين.

وكشفت كارول سماحة، أن الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول) المُقبل، هو موعد طرح الألبوم على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب

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