قبل عرضه في فينيسيا.. موقع "Deadline" يسلط الضوء على "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سلط موقع "Deadline" العالمي الضوء على الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" المقرر عرضه بعد أيام قليلة، ضمن مسابقة "آفاق اكسترا" بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ81 هذا العام وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة.

وأوضح موقع "Deadline" في تقريره أن الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج خالد منصور بعد عدد من الأفلام الروائية القصيرة، وتتشابه قصته إلى حد ما مع فيلم الكوميديا "Dog on Trial" حول محامي يقرر الدفاع عن كلب يخص رجل كفيف وفاز الفيلم بجائزة "Palm Dog" ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

وأشار الموقع إلى كلمة المخرج خالد منصور عن الفيلم وقال: "منذ سنوات طويلة، كنت أرى في ذهني صورة ضبابية لشاب يجلس وحيدًا على رصيف مظلم هادئ في الليل، يعانق كلبه، والجو بارد جدًا من حوله، لا أعرف ما هي تلك الصورة، لكنني بالتأكيد شعرت بإحساس قوي بالانتماء إليها، أرى نفسي ووحدتي الدائمة، البحث عن ملاذ للسيد رامبو ليس فيلمًا عن العنف ضد الكلاب، ولكنه فيلم عني وعن علاقة جيلي بالمجتمع، تلك العلاقة المتناقضة التي تجمع بين الحب الشديد والخوف المغلف بالكراهية، تلك العلاقة التي نشعر فيها دائمًا بأننا مطاردون في مدينتها مثل الكلاب الضالة، وفي الوقت نفسه، لا نعرف أي ملاذ آخر ننتمي إليه".

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول، ويشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

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