الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويصعد من عملياته العسكرية في الضفة وغزة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، حيث قامت بمداهمة مباني الجامعة وتفتيشها، مما أثار حالة من التوتر بين الطلاب والأساتذة المتواجدين في الحرم الجامعي. ويعد هذا الاقتحام جزءًا من سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات والمنازل. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي مدينة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات على عدد من منازل المواطنين في بلدة برقة. وقد أثارت هذه المداهمات استياء السكان المحليين، الذين عبروا عن قلقهم من التصعيد المستمر في المنطقة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل، تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي يشمل عمليات اقتحام وقصف على مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة.