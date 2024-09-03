شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة لفيلم Wolfs بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Wolfs للنجمين جورج كلوني وبراد بيت، على تقييمات مرتفعة، بعد العرض الأول للفيلم خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقام حاليًا إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، ويشارك فيه عدد كبير من الأفلام الضخمة والنجوم العالميين الذين سيحضرون على مدار الأيام المقبلة.

وكان قد تلقي كلوني وبيت، تصفيق حار في العرض الأول لفيلمهما Wolfs في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي وصلت مدة التصفيق لأربع دقائق متواصلة لينهيا الفقرة برقصة سويًا على هامش التصفيق.



جورج كلوني وبراد بيت في المسرح

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن العرض الأول للفيلم تأخر لأكثر من 30 دقيقة بسبب تزاحم المعجبين في محاولة لإلقاء نظرة خاطفة على بيت وكلوني، وعندما وصل الثنائي أخيرًا إلى الداخل حظيا بكم كبير من التصفيق والصافرات التي تستقبلهم ليكملا ويلتقطا الصور الذاتية على السجادة الحمراء حتى وصولهم لمقاعدهم برفقة رجال الامن.

وكان قد وصل "بيت" إلى البندقية بعد يومين فقط من عرض حبيبته السابقة أنجلينا جولي لفيلمها الأخير "ماريا" في المهرجان، حيث استقبلت بتصفيق حار لمدة ثماني دقائق وحماسة كبيرة ولم يذكر أي منهما طلاقهما المعلق منذ فترة طويلة، ولم يُسأل بيت في مؤتمر صحفي يوم الأحد عن وثائق المحكمة التي تزعم تاريخًا من الاعتداء الجسدي على جولي في زواجهما.