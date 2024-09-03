- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها في الساحل الشمالي في مصر، حيث تقضي إجازتها الصيفية.
وظهرت هيفا في الصور بإطلالة أنيقة للغاية، إذ ارتدت فستاناً أسود مصنوعاً من الكروشيه، بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويلة تلامس الأرض، وبحمالات رفيعة وبدون كمين، كما جاء مكشوف الصدر، ومع فتحة واسعة عند الرقبة، ومنسدلاً عند الرجلين بكروشيه شبكية.
وانتعلت هيفا حذاء أسود بكعبٍ عال من القش، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون البرتقالي، مصنوعة من القش أيضاً، من العلامة التجارية Rabanne، يبلغ سعرها 1240 جنيه استرليني.
وتركت هيفا شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها مع تموجات خفيفة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تتألق بفستان من الكروشيه.. وجمالها يحبس الأنفاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.