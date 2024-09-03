فاجأت الممثّلة منّة فضالي، جمهورها باعتذارها عن المشاركة في حكاية “جوما”، من مسلسل “طرف خيط” الذي يتألّف من ثلاث حكايات منفصلة، بعد ساعات قليلة من قيامها بنشر أكثر من صورة من كواليس العمل مع الممثّلتَين ميرفت أمين وريم البارودي.
في هذا السّياق، وزّعت “فضالي”، منشورًا عبر خاصيّة الصّور القصيرة على “إنستغرام”، جاء فيه:”صباحكم كلّه خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل “جوما” لأسباب لا أعرف كيف اتحدّث عنها، مبروك لكلّ فريق العمل وبالنّجاح ياربّ”.
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تدور أحداث حكاية “جوما”، في إطار اجتماعيّ مشوّق، يشارك في بطولتها كلّ من ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، محمّد مهران، فراس سعيد وهي من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمّد النّقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمنشور صادم، منة فضالي تنسحب من مسلسلها مع ميرفت أمين…هذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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