بالفيديو| هالة صدقي تودع الصيف بأغنية لـ عايدة الأيوبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ودعت الفنانة هالة صدقي موسم الصيف بأغنية "على بالي" للمطربة عايدة الأيوبي.

ونشرت هالة مقطع فيديو أثناء تواجدها داخل سيارة وتقوم بتصوير السماء التي امتلأت بالسحاب والغيوم، وعلقت "أخر أيام الصيفية".

يذكر أن، أخر أعمال هالة صدقي كان فيلم "الملكة" وشاركها البطولة باسم سمرة ورانيا يوسف، كما قدمت مسرحية "صوابع زينب" بالاشتراك مع منة فضالي وعمرو عبدالجليل وعدد كبير من الفنانين.

وفي التليفزيون كان أخر أعمالها في رمضان 2023، من خلال مسلسلي: "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، و"سره الباتع" بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني.

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