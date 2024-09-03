محمد أنور يكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسله "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد أنور عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسله الجديد "ديبو" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه على منصة "Yango Play" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر أنور وهو على متن دراجة، وعلق: "مسلسل ديبو قريبًا على يانجو بلاي"، ونشرت سالي والي منتجة المسلسل بوستر تشويقي للمسلسل منذ أيام وقامت بإخفاء ملامح الفنان محمد أنور وعلقت: "فيه حاجة حلوة في الطريق".

ويعد مسلسل "ديبو" بمثابة أولى بطولات محمد أنور المطلقة في الدراما التليفزيونية بعد مشاركته خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية وتعاون خلالها مع نخبة من ألمع النجوم.

يذكر أن أخر مشاركات محمد أنور كانت بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي ويعرض حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر.

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