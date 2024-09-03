شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تعاونه لأول مرة مع شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن والمؤلف عزيز الشافعى عن سعادته بالتعاون أول مرة مع النجمة شيرين عبد الوهاب وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تعاونت مع شيرين عبد الوهاب في 4 أغانى أعتبرها من أهم الأغانى التي تم طرحها في الوطن العربى هذا العام وأعتبر هذه الأغانى عودة قوية لها رغم ظروف طرح الأغاني.



شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب



عزيز الشافعى عزيز الشافعى

وأضاف عزيز الشافعي: كنت أتمنى تبقى أحسن من كده بالاتفاق والتنسيق مع الشركة المنتجة للحفاظ على الحقوق وإتاحة الأغاني في كل المنصات للجمهور المتعطش لسماع شيرين فى أغاني مختلفة وتليق بصوتها الذى لا يوجد مثله في جيلها.

وعن كواليس اختيار هذه الأغانى قال الشافعى: عملنا عليها منذ عام ونصف تقريبًا وتم الاختيار بناء على أنى أعرف إمكانيات صوتها وأعطيتها ألحان ممكن تعتبرها من زمن تاني وصعب أى فنان آخر يغنيها غير شيرين وصعب أيضًا أن يقوم بصناعتها غيرى.

تعاون عزيز الشافعى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنيات، بتمنى أنساك، عسل حياتى، واللى يقابل حبيبى، هنحتفل.