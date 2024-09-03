شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامى أحمد همام بعد صلاة الظهر فى السنبلاوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الإعلامى الراحل أحمد همام، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم، أن موعد تشييع جنازته ستكون اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه بقرية التمد الحجر بمركز السنبلاوين.

وكان قد توفى فجر اليوم الإعلامى أحمد همام، وجاء خبرة وفاته صدمة للكثير من محبيه وأصدقائه، إذ قام بنعيه عدد كبير من عشاق إذاعة القرآن الكريم، عبر حساباتهم الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعى.

ويعد الإعلامى الراحل أحمد همام من أهم وأشهر الأصوات الإذاعية العربية التى تركت بصمة فى مسامع عشاق إذاعة القرآن الكريم، فقد كان يقدم أغلب الفواصل الصوتية التى تنقل المعلومات الدينية والأحاديث النبوية بصوته.