شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارد جير من مهرجان فينيسيا: مشهد البيانو في Pretty Woman مرتجلا والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم ريتشارد جير خلال تواجده في مهرجان فينيسيا السينمائي، لمجلة variety، عن أن مشهد "البيانو" الشهير مع جوليا روبرتس من فيلم Pretty Woman، مرتجلاً ولم يكن موجودًا في النص، ولم يكن يعرف هو أو جوليا ماذا سيفعل به المخرج.

وأضاف ريتشارد جير أن المخرج طلب منه أن يفعل ما يتخيل أن شخصيته في الفيلم ستفعل في الموقف الذي جمعه بجوليا في الفيلم.

فيلم Pretty Woman ، يدور حول رجل أعمال شاب يدعى إدوارد لويس (ريتشارد جير) يذهب إلى لوس أنجلوس ليعقد عدة صفقات مهمة لشركته، وهناك يقابل فتاة ليل فيفان (جوليا روبرتس)، ويطلب منها المبيت معه لليلة، لكن الليلة تجر أخرى، ليجد نفسه فى النهاية واقعاً فى غرامها، تؤثر فى حياته بشكل أو آخر ويؤثر فى حياتها هو الآخر حد أنها تقرر بعد أن يفترقا ترك مهنتها وأن تتجه للدراسة لتصبح شخص أفضل، أما هو لم يستطع السفر وتركها بعد أن تعلق قلبه بها، فيقرر العودة مرة أخرى رغم كل شىء.

الفيلم بطولة ريتشارد جير وهكتور اليزوندو وجوليا روبرتس ولورا سان جياكوم وايمى ياسبيك، والفيلم من تأليف جى اف اوتون و إخراج جارى مارشال.