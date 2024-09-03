أيمن زيدان وسلاف فواخرجي معاً في رمضان 2025

يجتمع النجمان السوريان أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، مرة جديدة في مسلسل "ليالي روكسي" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.ومن المقرر انطلاق التصوير في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في دمشق بإخراج محمد عبدالعزيز.ويعد هذا العمل أولى تجارب عبد العزيز في أعمال البيئة الشامية، وتدور أحداثه مطلع العام 1927 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا.

والعمل من تأليف ورشة كتاب هم: محمد عبد العزيز، شادي كيوان، معن سقباني، بشرى عباس، إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج فراس الجاجة.

ويعد هذا التعاون الدرامي الخامس بين سلاف فواخرجي وأيمن زيدان، بعد 4 أعمال جمعتهم من قبل: "على طول الأيام" في 2006، ومسلسل "حرائر" سنة 2015، ومسلسل "الكندوش" بجزأيه الأول والثاني، اللذين عرضا في رمضان 2021 و2022.

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