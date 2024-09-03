هاني شاكر يوجه رسالة دعم لـ شيرين عبدالوهاب

القاهرة - الخليج 365
حرص الفنان هاني شاكر، على توجيه رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال حواره في برنامج "ET بالعربي".
وقال هاني شاكر، إنه لم يتواصل مع شيرين منذ فترة طويلة، بعد حدوث مشكلة معها خلال توليه نقابة الموسيقيين.
وتابع: "بقالي فترة طويلة مفيش تواصل بينا وبين بعض، من ساعت مشكلتها في النقابة مفيش تواصل مع شيرين".
وأضاف هاني شاكر: "ربنا يهدي لها الحال والبال والاستقرار النفسي والفني يعود لها مرة آخرى، أتمنى تكون الفترة الجاية بداية جديدة وتنسى كل مشاكلها اللي فاتت الشخصية والعائلية والفنية وتبتدي بداية جديدة".
وأختتم حديثه قائلا: "شيرين صوت جميل كلنا بنحبه ونحترمه وعايزينه في وسطينا، بس إن شاء الله يبقى عنها الاستعداد إنها تبقى عايزة تكون في وسطينا".
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